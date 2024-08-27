Vera Molnar'ın İzinde sergisi sanatseverlerle buluşacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, yeni sezonda "Vera Molnar'ın İzinde" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Müzeden yapılan açıklamaya göre, algoritma ve bilgisayar sanatının tanınan isimlerinden Vera Molnar'ın çalışmaları ile eserlerinden ilham alan 15 sanatçının çalışmaları sergide görülebilecek. Refik Anadol, Antoine Schmitt, Erwin Steller, Mark Wilson ve Casey Reas'ın eserlerinin de yer alacağı sergi, 19 Eylül'de ziyarete açılacak.

Sergi, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle hayata geçirildi. Geçen yıl 99 yaşında hayata veda eden Molnar’a saygı duruşu niteliğindeki sergi, Pera Müzesi’nin bir diğer yeni sergisi "Hesaplar ve Tesadüfler" ile eş zamanlı olarak 26 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde gezilebiliyor.



Cuma günleri "Uzun Cuma" kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri ise "Genç Çarşamba" kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

