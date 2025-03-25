Verity filminin vizyon tarihi belli oldu: Yıldız kadro bir arada

Colleen Hoover'ın çok satan kitabı Verity, film oluyor. Sinemalarda gösterime girecek olan ve hazırlıkları süren filmde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett rol alacak.



Senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.



Film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan yazar Lowen Ashleigh'i konu alıyor.

Hazırlıkları süren ve sinemalarda gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Michael Showalter oturuyor. Johnson, filmde Lowen Ashleigh’i, Hathaway ise Verity Crawford'ı canlandıracak.