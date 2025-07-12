Verity filminin vizyon tarihi ertelendi

Colleen Hoover'ın romanı Verity, beyaz perdeye uyarlanıyor. Heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi ertelendi.

Verity filminin vizyon tarihi ertelendi

Colleen Hoover'ın çok satan kitabı Verity'nin uyarlaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde , ve Josh Hartnett'ın yer alacağı film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecekti.

Deadline'ın haberine göre; senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı filmin vizyon tarihi ertelendi. Psikolojik gerilim türündeki Verity filminin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Verity filminin vizyon tarihi ertelendi - 1 Verity filminden bir kare

Michael Showalter'ın yönetmenliğini üstlendiği , hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan yazar Lowen Ashleigh'i konu alıyor.

Johnson, filmde Lowen Ashleigh’i, Hathaway ise Verity Crawford'ı canlandıracak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...