Verity filminin vizyon tarihi ertelendi

Colleen Hoover'ın çok satan kitabı Verity'nin film uyarlaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ın yer alacağı film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecekti.

Deadline'ın haberine göre; senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı filmin vizyon tarihi ertelendi. Psikolojik gerilim türündeki Verity filminin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.