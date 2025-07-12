Verity filminin vizyon tarihi ertelendi
Colleen Hoover'ın romanı Verity, beyaz perdeye uyarlanıyor. Heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi ertelendi.
Colleen Hoover'ın çok satan kitabı Verity'nin film uyarlaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ın yer alacağı film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecekti.
Deadline'ın haberine göre; senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı filmin vizyon tarihi ertelendi. Psikolojik gerilim türündeki Verity filminin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.
Verity filminden bir kare
Michael Showalter'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan yazar Lowen Ashleigh'i konu alıyor.
Johnson, filmde Lowen Ashleigh’i, Hathaway ise Verity Crawford'ı canlandıracak.
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