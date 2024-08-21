Victoria Beckham'ın hayatı belgesel oluyor! Eşinin izinden gidiyor

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor. Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham'ın hayatı belgesel oluyor. Geçtiğimiz yıl çekilen David Beckham belgeselinin ardından ünlü tasarımcının da dijital platformla anlaştığı bildirildi. Adı henüz açıklanmayan belgesel, Victoria Beckham'ın 90'larda dünyaca ünlü Spice Girls üyesi olmasından moda devi olma yolculuğuna kadar olan süreyi kapsayacak.



Belgeselle ilgili "Posh Spice günleri geride kalmış olabilir ancak bugün Beckham, moda imparatorluğu kurma yolculuğuna devam ediyor ve artık hayranlar bunun ardındaki hikayeyi görebilecekler" açıklaması yapıldı.

Belgeselde, tasarımcının ailesi ve meslektaşları da yer alacak. Belgeselin yapımcılığını ise eşi David Beckham'ın yapım şirketi Studio 99 (aynı zamanda "Beckham" belgeselini de yapan) üstlenecek. Belgeselin yönetmeni henüz açıklanmadı.

O SAHNE GÜNDEM OLMUŞTU Victoria Bekcham, özellikle eşinin onu işçi sınıfından olmadığını ve aslında bir limuzinle okula bırakıldığını itiraf etmeye zorladığı sahne ile adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıl "Beckham" yönetmeni Fisher Stevens, eşinin belgeseli için Victoria ile 14 saat röportaj yaptığını söylemişti.

"HALA ÇOK AŞIĞIM"

Öte yandan, Beckham, Vogue Avustralya'nın kapak yıldızı oldu. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve tasarımcı, dergiye verdiği röportajda eşi David Beckham ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bekcham, "Eşimle vakit geçirmeyi seviyorum. Size şunu söyleyeyim: David Beckham çok komik bir adam. Hala çok aşık olduğum bir kocam var, belki de ilk tanıştığımız zamandan daha fazla. Gerçekten gülüyoruz. Kariyerlerimiz ve tutkularımız konusunda birbirimize gerçekten destek oluyoruz" dedi. "ÇOCUKLARIN BUNU GÖRMESİ GERÇEKTEN ÖNEMLİ"



Tasarımcı sözlerine şöyle devam etti:



"Dün gece ona ve çocuklara, 25 yılın ardından babalarını çok sevdiğimi ve onu desteklediğimi ve kendisinin en iyi versiyonu olmasını istediğimi söyledim ve o da bunu benim için yapıyor. Ve çocukların bunu görmesi gerçekten önemli. Kariyerimden taviz vermediğim için çok minnettarım ve şükran duyuyorum ve hala sevdiğim şeyi yapabiliyorum ve bundan zevk alıyorum."

