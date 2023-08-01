Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı

NORVEÇ'TEKİ 4. VİKİNG GEMİSİ

1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan "Klastadship", Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. "Oseberg", "Gokstad" ve "Tune" ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.