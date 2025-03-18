Village Roadshow'dan iflas başvurusu: Dünya ünlü filmlerin yapımcılığını üstlenmişti

Matrix, Ocean's Eleven ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group iflas başvurusu yaptı.

Village Roadshow'dan iflas başvurusu: Dünya ünlü filmlerin yapımcılığını üstlenmişti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız sektörünün ilerleyişinin, mali durumunu kötü etkilediğini duyurdu.

başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirketin 390 milyon dolar borcu bulunuyor.

Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile beraber çalıştı. 2022’de iki şirket arasındaki ortaklığın bozulması üzerine Village Roadshow mali sorunlar yaşamaya başladı.

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