Vişne Bahçesi Ankara seyircisinin karşısına çıkacak

Aristokrat bir ailenin 19'uncu yüzyılın ortalarında beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönerek birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu alan 'Vişne Bahçesi' oyunu, Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenecek. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde bu akşam izleyiciyle buluşacak oyuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sahnekarlar'ın kurucusu Volkan Severcan , özel tiyatro olarak, klasik bir oyunu festival kapsamında sahnelemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, oyunda, televizyon filmlerinde aldığı rollerden çok farklı olarak kötülükten parayı kazanan bir adamı canlandırdığını anlattı. Sahne ve sahne arkasında kalabalık bir kadroyla oyuna hazırlandıklarına işaret eden Severcan, Vişne Bahçesi'nin, oynamayı çok arzu ettiği bir oyun olduğunu ve bu imkanı özel tiyatroda yakalamanın heyecanını yaşadığını bildirdi.

"FESTİVAL ÇOK BAŞARILI BİR İŞ OLDU"

Festivallerin şehirlere ve sanata katkılarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Severcan, "Kültür yolu festivali çok başarılı bir iş oldu, İstanbul'da zaten baya ses getirdi. Ankara'da da olması çok mutlu etti bizi. İnşallah Türkiye'nin birçok yerine yayılır" dedi.



Salgın nedeniyle bir dönem, tiyatrolarla insanların arasının açıldığını ifade eden Severcan, "Hem konserler hem de tiyatrolar açısından daha keyifli, daha kalabalık, daha kaliteli işlerin seyirciye aktarılmasıyla ilgili bu festivaller çok önemli yer tutuyor. Hele hele başkentte hazırlanan bu önemli kültür yolu festivaliyle hem Ankaralılar hem yakın çevredeki insanlara keyif alacakları, sanat dolu günlerin gelmesi, son derece önemli" diye konuştu.