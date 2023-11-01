Viyana Gala konserine geri sayım başladı

İş Sanat'ın gelenekselleşen yeni yıl "Viyana Gala" konseri ile ünlü oda orkestrası Wiener Concert-Verein'ın merakla beklenen konseri için geri sayım başladı. Biletler bugün satışa çıktı.

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak 2024 Cuma, saat 20.30'da English Chamber Orchestra ile Viyana Gala konserine davet ediyor. Müzik ve dansın bir araya geldiği, İş Kuleleri Salonu'ndaki geleneksel yeni yıl konserinde topluluk ve dansçılar vals ve polkalar ile rengârenk bir gece yaşatacak. Stephanie Gonley yönetimindeki konserde soprano Corinne Cowling sahnede olacak.

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein da 2019'da Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi ile İş Sanat ev sahipliğinde 7 Şubat 2024 Çarşamba saat 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.



Klasik ve romantik dönemin eserlerinin seslendirileceği konseri solistliği de üstlenen Timothy Chooi yönetiyor.