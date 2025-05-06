Vizyona giren Marvel filminin adı günler sonra değişti!

Yeni Avengers ekibi, Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) ve Sentry (Lewis Pullman) gibi karakterlerden oluşuyor.

Vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşen Thunderbolts filmi, ABD'de 76 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 162 milyon dolar hasılat elde etti. Yeni Marvel filminin adı değişti. Filmin sonundaki bir sahnede baş karakterler "Yeni Avengers" olarak nitelendiriliyor.

Sinemalar salonlarında ve dünyanın dört bir yanındaki reklam panolarında filmin afişi "The New Avengers" yazılı poster ile yenilendi.

Marvel, film oyuncularının Thunderbolts başlığını afişten sökerek altındaki yeni ismi ortaya çıkardığı bir videoyu paylaştı.

THUNDERBOLTS HAKKINDA

Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.