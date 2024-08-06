Vizyondan kaldırılan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını işleyen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaşıyor. Film 26 Ocak'ta vizyona girdi.



Filmin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara kararda, İlkim Karaca'nın 3,5 milyon teminat yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verilmişti.



İklim Karaca'nın teminatı yatırması üzerine film vizyondan kalktı. Film üç haftada 219 bin 331 seyirciye ulaşmıştı.

