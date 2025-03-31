Volkan Konak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele kentindeki bir oteldeki konseri sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzey'in Oğlu olarak bilinen ünlü sanatçı, hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptı:



“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.”

Gazete Magazin'in haberine göre; Volkan Konak'ın eşi ve üç çocuğunun annesi Selma Konak, acı haber ile sarsıldı. Yürek burkan o anlar kameralara böyle yansıdı.



VOLKAN KONAK KİMDİR?



Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler’de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.



Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak, çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yaratan Konak, ikinci albümü Efulim’ i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

