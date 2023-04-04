Warner Bros. 100 yaşına girdi

Bugs Bunyy, Tom ve Jerry, Harry Potter, Matrix gibi geniş hayran kitlesine sahip yapımlarıyla bilinen Warner Bros. 100 yaşına girdi.

Warner Bros. 100 yaşına girdi

1923’te Harry, Albert, Sam ve Jack Warner kardeşler tarafından kurulan Warner Bros. stüdyosu; Bugs Bunyy, Tom ve Jerry, Harry Potter, Matrix gibi geniş hayran kitlesine sahip yapımlarıyla biliniyor. Aralarında onlarca Oscar ödülü kazanmış yapımın da bulunduğu, 12 bin 500 uzun metrajlı ve 2 bin 400 televizyon programı ile dünyanın en geniş içerik kütüphanesine sahip olan stüdyo, aynı zamanda Looney Tunes, Wizarding World, DC, FRIENDS, Game of Thrones, Hanna-Barbera gibi dünyanın en çok beğenilen portföylerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Kurulduğu günden beri birçok önemli film ve diziye imza atan Warner Bros, 100'üncü yaşını kutluyor.

Harry Potter'ın dizisi geliyor
Harry Potter'ın dizisi geliyor Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...