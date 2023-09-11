Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav: Bu serileri yeterince değerlendiremedik

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Harry Potter serisi ve DC filmlerinin yapımcı şirketi Warner Bros. Discovery yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, bazı güçlü içeriklerin "yeterince kullanılmadığını" ve uzun bir süredir atıl durumda olduğunu söyledi.

CEO, "Harry Potter ile on yıldan uzun bir süredir hiçbir şey yapmadık. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili hiçbir şey yapmadık" dedi.

J.K. Rowling'in romanlarından uyarlanan Harry Potter serisi dünya çapında 7,7 milyar dolar hasılat elde etti.