Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav: Bu serileri yeterince değerlendiremedik

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Harry Potter serisi ve DC filmlerinin yapımcı şirketi Warner Bros. Discovery yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, bazı güçlü içeriklerin "yeterince kullanılmadığını" ve uzun bir süredir atıl durumda olduğunu söyledi.
CEO, "Harry Potter ile on yıldan uzun bir süredir hiçbir şey yapmadık. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili hiçbir şey yapmadık" dedi.
J.K. Rowling'in romanlarından uyarlanan Harry Potter serisi dünya çapında 7,7 milyar dolar hasılat elde etti.
ÜNLÜ SERİLERİN DEVAMI VEYA YENİSİ GELEBİLİR
Büyük içeriklerin önemini vurgulayan Zaslav, içeriklerin aşırı kullanılıp tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ancak CEO, bu tür serilerle ilgili uzun vadeli planlar yapmanın önemli olduğunu vurguladı.
Şirketin yeni planları arasında daha çok Yüzüklerin Efendi filmi ve Harry Potter dizisi çekmek yer alıyor.
DC FİLMLERİ YOLDA
DC filmlerinde ise halihazırda bazı projeler bulunuyor. Yeni Aquman filmi Aquaman and the Lost Kingdom, 20 Aralık'ta sinemalarda olacak. Yeni Superman filmi Superman: Legacy ise 2025'te izleyiciyle buluşacak.
BARBIE REKORU
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi yeni bir rekora imza attı. Film, Warner Bros.'un en çok hasılat elde eden yapımı olarak Harry Potter: Ölüm Yadigarlar Bölüm 2 filmini geride bıraktı. Margot Robbie'nin başrolde olduğu film, 1 milyar 34 milyon dolar hasılat elde ederek Warner Bros. tarihine geçti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Warner Bros
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat