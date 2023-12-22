Warner Bros. Discovery ve Paramount Global birleşmesi gündemde

Dünyaca ünlü yapımlara imza iki büyük medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount Global'ın birleşmesi için görüşmeler başladı. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtildi. Warner Bros Discovery ve Paramount Global'ın birleşik piyasa değeri şu an 38 milyar dolar. BBC'nin haberine göre, anlaşmaya varılamaması da olasılıklar arasında.



Hollywood'un en büyük stüdyolarının birleşmesinin medya dünyasını derinden etkileyeceği düşünülüyor. Dijital platformlar Max ile Paramount+'ın birleşmesi durumunda, Netflix ve Disney+ ile rekabetin artacağı düşünülüyor.