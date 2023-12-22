Warner Bros. Discovery ve Paramount Global birleşmesi gündemde

Dünyaca ünlü yapımlara imza iki büyük medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount Global'ın birleşmesi için görüşmeler başladı. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtildi. Warner Bros Discovery ve Paramount Global'ın birleşik piyasa değeri şu an 38 milyar dolar. BBC'nin haberine göre, anlaşmaya varılamaması da olasılıklar arasında.
Hollywood'un en büyük stüdyolarının birleşmesinin medya dünyasını derinden etkileyeceği düşünülüyor. Dijital platformlar Max ile Paramount+'ın birleşmesi durumunda, Netflix ve Disney+ ile rekabetin artacağı düşünülüyor.
WarnerMedia 2011 yılın AT&T’den ayrılarak Discovery Inc. ile birleşmiş ve şirketin başına Discovery’nin CEO’su David Zaslav geçmişti. Medya şirketinin yeni adı ise Warner Bros. Discovery olmuştu.
Warner Bros Discovery çatısı altında Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO, Cartoon Network ve Batman, Harry Potter gibi seriler bulunuyor.
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