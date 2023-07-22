Warner Bros. Dune 2'yi 2024'e erteleyebilir

Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasına yol açan büyük Hollywood grevi, sadece gelecek projelerin değil tamamlanmış projelerin de yayın tarihini etkileyebilir.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Pictures, Timothée Chalamet ve Zendaya'nın rol aldığı, 3 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Dune" adlı yapımın devam filmini 2024 yılına erteleme fikrini değerlendiriyor. Bir kaynak, filmin Legendary Entertainment ile ortak yapım olduğunu ve her iki tarafın da yeni bir çıkış tarihi üzerinde anlaşması gerektiğini söyledi.



Legendary'ye henüz Warner Bros. tarafından bir bildirim yapılmadığını söyleyen bir başka kaynak, filmlerin başlangıçta planlandığı gibi ilerlediğini ve resmi bir görüşme yapılmadığını söyledi. Ancak sendika savaşlarının süresinin tamamen öngörülemez olduğunu, bunun da vizyon tarihini etkileyebileceğini kaydetti.



Warner Bros'un ayrıca müzikal film “The Color Purple” ve DC Studios'un büyük bütçeli devam filmi “Aquaman and The Lost Kingdom” için de olası yeni tarihleri ​​değerlendirdiği konuşuluyor.