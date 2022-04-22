Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi dijital platformun kapanmasına sebep oldu

Discovery ile WarnerBros'un tarihi birleşmesi, Discovery'nin ilk girişimlerinden biri olan dijital platform CNN Plus'ın kapanmasına sebep oldu. Warner Bros. Discovery ismi altında buluşan iki dev, platformu bir aydan kısa bir sürede kapatma kararı aldı.

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi dijital platformun kapanmasına sebep oldu

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 22.04.2022 - 12:45

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43 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma ile WarnerMedia'yı bünyesine katan TV realite devi Discovery, 29 Mart'ta kurulan dijital platform CNN+'ın kapatılmasına karar verdi.

Warner Bros. Discovery adında yeni bir yapıya dönüşen şirket, CNN+'ın kapatılma kararını büyük birleşmeden iki hafta sonra açıkladı.

29 Mart'ta açılan CNN+, ilk haftalarında 150 binden fazla abone kazandı. Discovery ve WarnerMedia'nın birleşmesiyle şirketin, CNN+'ın bütçesinden kesmek zorunda kaldığı ve bu nedenle kapatılma kararı verildiği biliniyor.

YENİ HEDEFİ DC

Warner Media ile büyük bir birleşme gerçekleştiren Discovery, süper kahraman yapımlarının yer aldığı DC Entertainment’ı da bünyesine katmayı planlıyor. Discovery CEO’su David Zaslav’ın Disney bünyesinde Marvel’a benzer bir sinema evreni yaratmak istediği ve benzer gişe başarısını hedeflediği konuşulanlar arasında yer alıyor.

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