Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi dijital platformun kapanmasına sebep oldu

43 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma ile WarnerMedia'yı bünyesine katan TV realite devi Discovery, 29 Mart'ta kurulan dijital platform CNN+'ın kapatılmasına karar verdi.

Warner Bros. Discovery adında yeni bir yapıya dönüşen şirket, CNN+'ın kapatılma kararını büyük birleşmeden iki hafta sonra açıkladı.

29 Mart'ta açılan CNN+, ilk haftalarında 150 binden fazla abone kazandı. Discovery ve WarnerMedia'nın birleşmesiyle şirketin, CNN+'ın bütçesinden kesmek zorunda kaldığı ve bu nedenle kapatılma kararı verildiği biliniyor.