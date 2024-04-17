Wednesday dizisine yeni oyuncu: Steve Buscemi kadroda

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.
Gotik komedi dizisi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı psişik ergen Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarını konu alıyor.
Şimdilerde ikinci sezon hazırlıkları süren ve Jenna Ortega'nın kadroda olacağı kesinleşen "Wednesday" dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.
Variety'nin haberine göre; Steve Buscemi, Wednesday'in ikinci sezonunda rol alacak. Buscemi'nin canlandıracağı karakterin detayları gizli tutulsa da kaynaklar, aktörün Nevermore Akademisi'nin yeni müdürünü oynayacağını söylüyor.
STEVE BUSCEMI HAKKINDA
Daha önce "Rezervuar Köpekleri" (Reservoir Dogs), "Fargo" ve"Stalin'in Ölümü" (The Death of Stalin) gibi filmlerde rol alan Steve Buscemi, "Boardwalk Empire" ve "The Sopranos" gibi dizilerde de boy göstermişti.
Buscemi, 2011'de Boardwalk Empire'daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazanmıştı.
Öte yandan 8 kez Emmy'ye aday gösterilen oyuncu, Park Bench with Steve Buscemi'yle 2016 yılında ödülün sahibi olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- N-Life Kültür&Sanat