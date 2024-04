Wednesday dizisine yeni oyuncu: Steve Buscemi kadroda

STEVE BUSCEMI HAKKINDA

Daha önce "Rezervuar Köpekleri" (Reservoir Dogs), "Fargo" ve"Stalin'in Ölümü" (The Death of Stalin) gibi filmlerde rol alan Steve Buscemi, "Boardwalk Empire" ve "The Sopranos" gibi dizilerde de boy göstermişti.

Buscemi, 2011'de Boardwalk Empire'daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazanmıştı.

Öte yandan 8 kez Emmy'ye aday gösterilen oyuncu, Park Bench with Steve Buscemi'yle 2016 yılında ödülün sahibi olmuştu.