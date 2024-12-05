Wednesday dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.



İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Wednesday'in 2. sezon çekimleri sona erdi.



Jenna Ortega'nın başrolde olduğu dizinin 2. sezonunun 2025 yazında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

