Wednesday dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı
Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Wednesday'in ikinci sezon çekimleri sona erdi. Jenna Ortega'nın başrolde olduğu dizinin yeni sezonundan ilk kare de paylaşıldı.
1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.
İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Wednesday'in 2. sezon çekimleri sona erdi.
Jenna Ortega'nın başrolde olduğu dizinin 2. sezonunun 2025 yazında izleyicilerle buluşması bekleniyor.
Dizinin 2. sezonunda, Ortega dışında; Lady Gaga, Noah Taylor, Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Joanna Lumley, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Thandwie Newton gibi ünlü isimler yer alacak.
Tim Burton imzalı dizinin yeni sezonundan ilk kare de paylaşıldı.
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