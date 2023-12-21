Wednesday evreni genişliyor: Fester Amca'ya odaklanan yeni dizi geliyor

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.
Gotik komedi dizisi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı psişik ergen Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarını konu alıyor.
FESTER AMCA'YA ODAKLANAN DİZİ ÖN HAZIRLIK SÜRECİNDE
Independent Türkçe'nin haberine göre; "Wednesday" evreni genişliyor. Fred Armisen'in canlandırdığı Fester Amca'yı konu alan başka bir dizi için hazırlıklar başladı. Henüz ön geliştirme aşamasında olan spin-off dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu belli değil.
Armisen, Wednesday'in ilk sezonunun sadece bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştı ve Wednesday'in babası Gomez Addams'ın kardeşi Fester'a hayat vermişti.
Öte yandan "Wednesday" dizisi, 250 milyondan fazla izlenme sayısıyla yayınlandığı platformdaki en popüler İngilizce dizi olarak kayıtlara geçti.
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