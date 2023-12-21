Wednesday evreni genişliyor: Fester Amca'ya odaklanan yeni dizi geliyor

FESTER AMCA'YA ODAKLANAN DİZİ ÖN HAZIRLIK SÜRECİNDE

Independent Türkçe'nin haberine göre; "Wednesday" evreni genişliyor. Fred Armisen'in canlandırdığı Fester Amca'yı konu alan başka bir dizi için hazırlıklar başladı. Henüz ön geliştirme aşamasında olan spin-off dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu belli değil.