Wednesday'in ikinci sezon tarihi belli oldu
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük çıkış yakalayan Wednesday dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor.
NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Wednesday'in ikinci sezonu iki parça halinde izleyiciye sunulacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterime girecek.
Tim Burton imzalı Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de televizyona uyarlanan The Addams Family serisinden tanınan Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Dizide Wednesday karakterini Jenna Ortega canlandırıyor.
KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI
Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yeni sezonunda; Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler de seyirci karşısına çıkacak.
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