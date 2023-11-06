Wednesday'e yeni engel: Thora Birch çekimler bitmeden diziden ayrıldı

"YAPIMA GERİ DÖNMEYECEK"



Dizinin yapımcılığını üstlenen şirketten bir temsilci Deadline'a "Thora kişisel bir meseleyle ilgilenmek üzere Birleşik Devletler'e döndü ve yapıma geri dönmeyecek" açıklamasında bulundu.



Yayın kuruluşuna konuşan kaynaklara göre Birch, aileden birinin hastalığıyla ilgilenmek için eve gitmek zorunda kaldı. Ayrıca Birch sahnelerini tamamlamasa da rolünün "büyük bölümünün çekimlerini bitirdiği" bildirildi.





"Hayalet Dünya" ile tanınan Thora Birch'ün rolünün başkasına verilerek sahnelerinin yeniden çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil.

Öte yandan 1991 yılında Christina Ricci’nin performansıyla üne kavuşan Addams Ailesi’nin "Wednesday" karakteri, dijital bir platformda yapım haline gelmişti.



Jenna Ortega’nın başrolde yer aldığı dizi, yayınlandıktan yalnızca bir hafta sonra toplam 341,2 milyon saat izlenerek rekor kırmıştı.