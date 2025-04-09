Werner Herzog’a Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek

Alman yönetmen Werner Herzog, bu yıl 82. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi olacak.

Werner Herzog’a Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek

 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 82. ' için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

“Aguirre, Tanrının Gazabı”, “Fitzcarraldo” ve “Nosferatu the Vampyre” gibi yapımlarla tanınan Alman Werner Herzog, 2025 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.

"BU ÖDÜL BİR MADALYA GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Ünlü yönetmen, konuyla ilgili “Her zaman sinemanın iyi bir askeri olmaya çalıştım. Bu ödül de sanki bir madalya gibi hissettiriyor. Teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Werner Herzog’a Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek - 1

İrlanda’da “Bucking Fastard” adlı yeni uzun metraj filminin çekimlerini sürdüren 82 yaşındaki Werner Herzog, kariyerinin bu noktada son bulmadığını da "Henüz işim bitmedi" diyerek vurguladı.

Venedik Film Festivali'nde Türk filmine ödül

Venedik Film Festivali'nde Türk filmine ödül

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’nin sanat direktörü Alberto Barbera ise Alman Sineması'nın en büyük yenilikçi yönetmenlerinden biri olan Herzog için "Fiziksel bir sinemacı ve yorulmak bilmez bir yürüyüşçü" dedi.

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