Wes Anderson imzalı "Asteroit Şehir" filminin afişi yayınlandı

Özgün renk paleti ve sinematik sahneleriyle tanınan yönetmen Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi Asteroid City (Asteroit Şehir) için geri sayım başladı. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin yer aldığı Asteroid City, 1950’li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçiyor.

Ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri, bilimsel rekabet ve eğlence için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini işleyen filmin afişi yayınlandı.