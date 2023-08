Wes Anderson'a Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

Yönetmenin son filmi “The Wonderful Story of Henry Sugar" festivalde gösterilecek. 40 dakikalık kısa filmin başrollerinde Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley ve Richard Ayoade gibi isimler yer alıyor.



FESTİVALE GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.



Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" olacak. İşte festivale dair detaylar...