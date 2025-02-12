Wes Anderson'ın yeni filmi yolda: Yıldız kadrolu filmin vizyon tarihi açıklandı

Büyük Budapeşte Oteli, Tenenbaum Ailesi ve Köpek Adası gibi filmlerle tanınan ve kendine has bir çekim stili olan Amerikalı yönetmen Wes Anderson’ın yeni film projesi belli oldu.

Son olarak "Asteroit Şehir" filminin yönetmen koltuğunda oturan ABD'li yönetmen, "The Phoenician Scheme" adlı yapımla izleyici karşısına çıkacak. Focus Features, Anderson'ın "The Phoenician Scheme" filminin dünya çapında dağıtım haklarını aldı. Film, bir aile işletmesinin hikayesini anlatıyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Anderson, aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme aldı. "The Phoenician Scheme", 30 Mayıs 2025'te sınırlı sayıda salonda gösterime girecek ve 6 Haziran'da ise dünya çapında gösterime girecek. Benicio del Toro, Avrupa'nın en zengin adamlarından biri olan "Zsa-zsa Korda" rolünde filmde yer alırken, Mia Threapleton kızını ve Michael Cera da kızının öğretmenini canlandırıyor.



Film kadrosunda Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis ve Benedict Cumberbatch gibi isimler yer alıyor.