Western filmlerinin efsane ismi LQ Jones hayatını kaybetti

Western filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve yönetmen LQ James , 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyuncu onlarca western filminde rol alan oyuncunun en dikkat çeken yapımı ‘The Wild Bunch and Hang'Em High’ olmuştu. Oyuncunun ölüm haberini torunu Erte deGarces duyurdu.

Efsane oyuncunun Hollywood'daki evinde doğal nedenlerden dolayı öldüğü ve ailesinin yanı başında olduğu belirtildi.

1927 yılında Teksas'ta dünyaya gelen Jones, sinema ve televizyon oyuncusu olarak tanınıyordu. Ünlü oyuncu ilk olarak 1955 yapımı Battle Cry filminde oynadı.