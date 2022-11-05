Westworld dizisi iptal edildi

J.J. Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Evan Rachel Wood, Thandie Newton ve Ed Harris gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Westworld dizisi HBO tarafından iptal edildi. 14 Ağustos'ta 4. Sezonu yayınlanan dizinin yeni sezonunun gelmeyeceği duyuruldu.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Dizinin ortak yaratıcılardan Lisa Foy ve Jonathan Nolan daha önceki açıklamalarında 5. sezon ile ilgili planlarını anlatmıştı, ancak yeni gelen duyuru ile dizinin devam etmeyeceği kesinleşti.

Variety'nin haberine göre, dizinin iptal edilme kararında yüksek bütçe harcanması, izleyici sayısının azalması ve HBO'nun yeni ana şirketi Warner Bros Discovery'nin program değerlendirme sürecinin etkili olduğu belirtildi.

54 dalda Emmy'ye aday gösterilen dizi, 2018 yılında Thandie Newton'ın drama dizisinde En İyi Yardım Kadın Oyuncu ödülü de dahil olmak üzere dokuz ödül kazanmıştı.