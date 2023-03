"What You Won’t Do For Love" şarkısıyla tanınan Bobby Caldwell hayatını kaybetti

Klasikler arasına giren "What You Won’t Do for Love" şarkısını seslendiren müzisyen Bobby Caldwell, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Müzisyenin eşi Marry Caldwell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım" dedi.

Caldwell'in "What You Won’t Do For Love” adlı şarkısı 1978 yılında Bilboard 100 listesine girdi. Tupac Shakur, Common ve John Legend gibi ünlü müzisyenler, bu şarkıdan ilhamla pek çok hit parçaya imza attı.



Caldwell, son olarak 2015 yılında "Cool Uncle" adlı şarkısını piyasaya çıkarmıştı.