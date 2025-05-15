White Lion grubu İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran White Lion grubu, İstanbul'da konser verdi. Ünlü grup, Beşiktaş'ta sahne aldı.
"When The Children Cry", "Radar Love", "Little Fighter", "Cry For Freedom" ve "Broken Heart" adlı şarkılarıyla tanınan White Lion grubu, İstanbul'da sahneye çıktı.
Konserde, yaklaşık 50 yıldır müziğe gönül veren grubun kurucusu ve vokalisti Mike Tramp sahne aldı.
Konserde barış mesajları veren grup, "Wait", "When the Children Cry" ve "Radar Love"ın arasında olduğu eserleri seslendirdi.
Çıkardıkları 5 stüdyo albümüyle milyonlar satan grup, 2006'da Türkiye'ye gelmiş ve 4 şehirde kapalı gişe konserler vermişti.
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