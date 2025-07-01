Wicked filminin yıldızının Cynthia Erivo'nun yeni projesi belli oldu

"Wicked" filmindeki Elphaba rolüyle büyük beğeni toplayan ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı elde eden Cynthia Erivo'nun yeni projesi belli oldu.

Emmy, Tony ve Grammy ödüllü sanatçı Cynthia Erivo, "Saturation Point" adlı yeni bilim kurgu gerilim filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, yapımda Dr. Jasmine Marks adlı bir bilim insanını canlandıracak.

İngiliz yazar Adrian Tchaikovsky’nin aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu Minnie Schedeen kaleme alıyor.

Film, ekvator boyunca uzanan ve yaşam için elverişsiz iklime sahip bir yağmur ormanı bölümü olan The Zone'da arama ve kurtarma görevi yürüten Dr. Jasmine Marks etrafında şekillenecek.