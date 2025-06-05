Wicked: For Good'dan ilk görüntüler yayınlandı

Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesini konu alan Wicked serisinin devam filmi için geri sayım başladı.

Wicked: For Good'dan ilk görüntüler yayınlandı

Jon M. Chu imzalı Wicked filminin devamı geliyor. Wicked: For Good adlı 21 Kasım'da vizyona girecek. Cynthia Erivo, ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı yapım Broadway müzikalinden sinemaya uyarlandı.

KADRODA KİMLER VAR?

Devam filminde Cynthia Erivo "Elphaba", Ariana Grande ise "Glinda" rollerine geri dönecek. İlk filmde yer alan Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode ve Bowen Yang da devam filminde rol alacak.

Wicked: For Good'dan ilk görüntüler yayınlandı - 1

FİLMİN KONUSU

Dorothy Gale'in Kansas'tan gelişinin önce ve sonrasında Oz Diyarı'nda geçen ikinci film, müzikalin ikinci perdesindeki olayları konu alacak. , Elphaba ve Glinda'nın yeni kimliklerini benimserken dostluklarının sınanmasını ve eylemlerinin sonuçlarının tüm Oz'u sonsuza dek nasıl değiştireceğini konu alacak.

Öte yandan ilk film, Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan en yüksek gişe hasılatına film ünvanının sahibi oldu. Film dünya çapında 634 milyon dolar hasılat elde ederek Mamma Mia (2008) filminin rekorunu kırdı.

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