Wicked tarihe geçti: En çok kazanan Broadway uyarlaması

Jon M. Chu imzalı Wicked filmi, ABD'de vizyona girdi. Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jeff Goldblum gibi isimlerin rol aldığı yapım tarihe geçti. Variety'nin haberine göre, Wicked, Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan en yüksek gişe hasılatına film ünvanının sahibi oldu.



Film dünya çapında 634 milyon dolar hasılat elde ederek Mamma Mia (2008) filminin rekorunu kırdı.



AÇILIŞ HASILATIYLA REKOR KIRDI



Film, 114 milyon dolar hasılat ile rekor bir açılışa imza atmıştı. Popüler Broadway müzikalinden uyarlanan yapım, yılının en iyi açılış hasılatını elde eden üçüncü film oldu. Yılın en iyi açılış hasılatını Deadpool ve Wolverine elde etmişti. Ters Yüz 2 ise ikinci sırada yer alıyor.



Film aynı zamanda müzikal filmleri tarihinde en iyi açılış hasılatını elde eden dördüncü film oldu.



"Wicked" ABD dışında ise 50,2 milyon dolar hasılat etti ve böylece toplamda 164,2 milyon dolar hasılata ulaştı. Film, bir Broadway müzikalinden uyarlanan ve dünya çapında en yüksek açılış hasılatı elde eden film oldu. Sefiller (2012) filmi 103 milyon dolar ile ilk sıradaydı.

