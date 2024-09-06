Will Smith dev bütçeli filmden neden ayrıldı?

Son olarak "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" filmiyle gündemde olan ABD'li oyuncu Will Smith'in gelecek projeleri arasında "Sugar Bandits" adında bir film yer alıyordu. Ancak Smith'in yüksek bütçeli filmin kadrosundan ayrıldığı bildirildi.
55 yaşındaki Smith'in film şirketi Westbrook, filmin yapımcılığını üstlenmeye devam edecek. Smith'in filmden ayrılma sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da oyuncunun, "çekim programının uymaması" nedeniyle filmden çıktığı açıklandı.
Chuck Hogan'ın "Devils in Exile" kitabından uyarlanan filmde Smith, eski asker arkadaşlarıyla bir araya gelip Boston'da uyuşturucu ticaretini durdurmaya çalışan bir askeri canlandıracaktı.
Öte yandan, zombi filmi Ben Efsaneyim'in devam için de heyecanlı bir bekleyiş var. Filmde Smith rolüne geri dönerken Michael B. Jordan kadroya dahil olacak.
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