Will Smith, Oscar tokadı hakkında şarkı yaptı

Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith, oyunculuğuyla olduğu kadar müzisyenliğiyle de biliniyor.



56 yaşındaki Smith, 20 yıl aradan sonra ilk albümünü çıkardı. Oscar'lı oyuncunun Based on a True Story adlı albümü 28 Mart'ta müzikseverlerle buluştu.



Albümde DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor ve Big Sean gibi isimler de yer alıyor. Smith son olarak 2005 yılında Lost and Found albümünü yayınlamıştı.