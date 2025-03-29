Will Smith, Oscar tokadı hakkında şarkı yaptı

Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith , oyunculuğuyla olduğu kadar müzisyenliğiyle de biliniyor. 56 yaşındaki Smith, 20 yıl aradan sonra ilk albümünü çıkardı. Oscar 'lı oyuncunun Based on a True Story adlı albümü 28 Mart'ta müzikseverlerle buluştu. Albümde DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor ve Big Sean gibi isimler de yer alıyor. Smith son olarak 2005 yılında Lost and Found albümünü yayınlamıştı.

OSCAR TOKADINDAN BAHSETTİ "Int. Barbershop — Day" adlı şarkıda, Smith hakkında söylentileri dile getiren birçok farklı ses duyuluyor. Şarkıda birinin " Oscar 'ı kazandığını duydum ama geri vermek zorunda kaldı/ Ve bunu sadece siyahi olduğu için yaptırdıklarını biliyorsun" dediği duyuluyor. Smith'ten Oscar 'ını geri vermesi istenmedi. Bunun yerine, Akademi onu 10 yıl boyunca herhangi bir Oscar etkinliğinden men etti.

Will Smith, Rock'a tokat attığı esnada "Karımın adını ağzına alma" demişti. Yine aynı şarkıda bir kişi "O ve Jada ikisi de deli, ne diyorsun sen?/Karısının adını ağzına almasan iyi olur" diyor.

Albümdeki bir sonraki parça olan "You Lookin' for Me?"de ise Smith şöyle diyor: "Çok şey aldı, tekrar zirveye döndüm/ Hepinizin uyum sağlaması gerekecek/ Durmayacağım/ Aday gösterilmesem bile" diyor.

NE OLMUŞTU?

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.



Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.