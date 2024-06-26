Will Smith yeni şarkısını BET Ödülleri'nde seslendirecek

ABD'li oyuncu Will Smith, en yeni parçasını BET Ödülleri'nde seslendirecek.

Will Smith yeni şarkısını BET Ödülleri'nde seslendirecek

Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen , yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç ile beyazperdeye geri dönen Will Smith, BET Ödülleri'nde yeni şarkısını söyleyecek.

55 yaşındaki Smith, 30 Haziran'da Los Angeles'ta gerçekleşecek müzik ödül töreninde en yeni şarkısını seslendirecek.

Yıldız, 5 yıl aradan sonra Sean Paul işbirliği "Light 'Em Up"la müziğe dönüş yapmıştı. Oyuncunun BET performansına dair detaylar gizli tutulsa da şarkıcı Usher'a Yaşam Boyu Başarı ödülü verileceği biliniyor.

Will Smith yıllar sonra bilim kurgu filminde

Will Smith yıllar sonra bilim kurgu filminde

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...