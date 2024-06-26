Will Smith yeni şarkısını BET Ödülleri'nde seslendirecek

Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Will Smith, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç ile beyazperdeye geri dönen Will Smith, BET Ödülleri'nde yeni şarkısını söyleyecek.

55 yaşındaki Smith, 30 Haziran'da Los Angeles'ta gerçekleşecek müzik ödül töreninde en yeni şarkısını seslendirecek.

Yıldız, 5 yıl aradan sonra Sean Paul işbirliği "Light 'Em Up"la müziğe dönüş yapmıştı. Oyuncunun BET performansına dair detaylar gizli tutulsa da şarkıcı Usher'a Yaşam Boyu Başarı ödülü verileceği biliniyor.