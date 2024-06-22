Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith, yıllar sonra bilim kurgu filminde rol alacak. Oyuncu "Resistor" adlı filmde başrolü üstlenecek.

Daniel Suarez'in 2014 tarihli "Influx" romanından uyarlanan filmin senaryosu "Top Gun: Maverick" ortak yazarı Eric Singer tarafından kaleme alındı.Sony Pictures imzalı filmin konusu gizli tutuluyor ancak roman, hükümetin teknolojik ilerlemeyi engellemek için bazı taktikler kullandığı distopik bir toplumda geçiyor.

Smith'in Sony Pictures ile yaptığı son çalışma, aksiyon-komedi serisi "Bad Boys"un dördüncü filmi, ABD'de 113 milyon dolar, dünya çapında ise 215,5 milyon dolar hasılat elde etti.