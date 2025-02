Will Smith'ten 20 yıl sonra yeni albüm

"Based On a True Story" adlı albümünün müjdesini veren Hollywood yıldızı, albümden "Beautiful Scars" adlı şarkısına klip çekti.

56 yaşındaki aktör, klibinde Big Sean ile birlikte "Matrix" filmi canlandırması yaptı. Smith, ikonik filmden sahnelerini yeniden canlandırdı.

Based On a True Story, Will Smith 2005'te çıkardığı Lost and Found'dan bu yana ilk albümü olacak. Albümde daha önce yayınlanmış olan You Can Make It, Work of Art ve Tantrum gibi şarkıları yer alacak.