Will Smith'ten 'tokat' özrü

Sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokatla 94. Oscar Ödülleri törenine damga vuran ünlü aktör Will Smith özür diledi.

Smith, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, davranışının "kabul edilemez ve affedilmez" olduğunu söyledi.



Eşinin sağlık durumuyla ilgili yapılan espriye duygusal bir tepki verdiğini dile getiren ünlü aktör, başta tokat attığı Chris Rock olmak üzere, törenin organizatörlerinden, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandığı filmde hikayesi anlatılan Williams ailesinden ve izleyicilerden özür diledi.



NE OLMUŞTU?



Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.



Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.



Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı.



Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.