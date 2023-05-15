Willem Dafoe "Beterböcek 2" filminin kadrosuna dahil oldu

Yıldızlarla dolu “Beterböcek 2” (Beetlejuice) filminin kadrosuna Willem Dafoe de katıldı. Dafoe filmde ölümden sonraki yaşamda bir "kolluk görevlisini" canlandıracak. Tim Burton'ın yönetmen koltuğuna, Michael Keaton'ın da ikonik rolüne geri döneceği filmin kadrosuna geçen hafta Monica Bellucci'nin dahil olduğu açıklanmıştı. Filmin kadrosunda ayrıca Jenna Ortega, Justin Theroux ve Winona Ryder da yer alıyor.

Fantastik komedi türündeki filmin ilki 1988 yılında vizyona girmiş ve zaman içerisinde bir kült haline gelmişti. Oyuncu kadrosunda Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton, Winona Ryder gibi isimlerin bulunduğu yapım Oscar’da En İyi Makyaj ödülünü de kazanmıştı.

Yeni filmin yapımcılığını Brad Pitt’in sahibi olduğu Plan B ve Tim Burton üstlenecek. Yapımın senaryosu ise Al Gough ve Miles Millar ikilisine ait. Çekimlerin bu ay içinde başlaması bekleniyor.

“Beterböcek 2” filmi, 6 Eylül 2024'te gösterime girecek.