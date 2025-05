William Catlett, Crystal Lake dizisinin kadrosunda

William Catlett, son olarak Netflix’te yayınlanan Mara Brock Akil imzalı ve Judy Blume’un aynı adlı romanından uyarlanan Forever dizisinde rol almıştı.

Catlett'in televizyon projeleri arasında The Last Days of Ptolemy Grey ve Lovecraft Country gibi yapımlar da bulunuyor. Sinema kariyerinde ise A Thousand and One ve Never Let Go gibi filmlerde kamera karşısına geçti.