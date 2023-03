William Friedkin'in unutulmaz filmleri 42. İstanbul Film Festivali'nde

Seçkide, bu yıl 50. yılını kutlayan The Exorcist / Şeytan'ın yanı sıra Friedkin'in uzun yıllara yayılan kariyerinin farklı dönemlerinden sekiz film daha yer alıyor:



· The Boys In The Band (1970)



· Kanunun Kuvveti / The French Connection (1971)



· Şeytan / The Exorcist (1973)



· Dehşetin Bedeli / Sorcerer (1977)



· Devriye / Cruising (1980)



· Yaşamak ve Ölmek / To Live And Die In L.A. (1985)



· 12 Kızgın Adam / 12 Angry Men (1997)



· Böcek / Bug (2006)



· Katil Joe / Killer Joe (2011)