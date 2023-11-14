William Kraft’ın Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyeri Albert Long Hall’da

Amerikalı besteci ve kendisi de bir timpanist olan William Kraft’ın Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyerini, OdaTekfen kapsamında15 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapacak.
Senfoni ya da filarmoni orkestralarında arka planda gördüğümüz vurmalı enstrümanlar ve timpani bu kez, solist olarak sahnede. Tekfen Filarmoni'nin klasik müzik tutkusunu oda müziğine taşıyarak yepyeni bir model olarak hayata geçirdiği “O da Tekfen”, 15 Kasım’daki konser programında solo enstrümanlar olarak ender dinleyebildiğimiz vurmalı çalgılar olan timpani ve vibrafon ile seyirci karşısına çıkıyor.
Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyerinin yapacağı konserin solist sanatçısı, Tekfen Filarmoni’nin de timpanisti olan Emre Günay olacak. Eserin timpani ve piyano için olan uyarlamasında, Tekfen Filarmoni timpani sanatçısı Emre Günay’a, piyanist Sarper Kaynak eşlik edecek.
EMRE GÜNAY KİMDİR?
İlköğrenimini tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanan Günay, uzun bir eğitim sürecinden sonra Lisans (2001) ve Master (2004) programlarını başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Sanatçı 1998 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın açmış olduğu sınavı kazanarak, vurmalı çalgılar sanatçılığı görevine başlamıştır. Daha sonraki yıllarda sanatçı, aktif görevinin yanı sıra Avrupa’da eğitimlerine devam etmiştir.
Emre Günay 2006 yılında, Dünya Genç Müzisyenler Orkestrası’nın açmış olduğu sınavı kazanarak, İspanya’da ve Güney Kıbrıs’ta konserler vererek Türkiye’yi başarıyla temsil etmiştir.
Günay halen İstanbul Devlet Opera Ve Balesi Orkestrası Grup Şefi ve Solo Timpanisti olarak görevini sürdürmekte olup, başta Cemal Reşit Rey İstanbul Senfoni Orkestrası Grup Şefliğini yapmakla birlikte diğer yandan da Bilkent Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan Filarmoni Orkestrası, İstanbul, Milli Reasürans Oda Orkestrası, Sinema Senfoni Orkestrası, Filarmonia İstanbul Orkestrası olmak üzere yerli sanatçı ve yabancı özel topluluklarla çalışmalarını sürdürmektedir.
O da Tekfen, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 19:30’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da.
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