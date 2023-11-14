William Kraft’ın Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyeri Albert Long Hall’da

Amerikalı besteci ve kendisi de bir timpanist olan William Kraft’ın Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyerini, OdaTekfen kapsamında15 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapacak.



Senfoni ya da filarmoni orkestralarında arka planda gördüğümüz vurmalı enstrümanlar ve timpani bu kez, solist olarak sahnede. Tekfen Filarmoni'nin klasik müzik tutkusunu oda müziğine taşıyarak yepyeni bir model olarak hayata geçirdiği “O da Tekfen”, 15 Kasım’daki konser programında solo enstrümanlar olarak ender dinleyebildiğimiz vurmalı çalgılar olan timpani ve vibrafon ile seyirci karşısına çıkıyor.



Timpani Konçertosu’nun Türkiye prömiyerinin yapacağı konserin solist sanatçısı, Tekfen Filarmoni’nin de timpanisti olan Emre Günay olacak. Eserin timpani ve piyano için olan uyarlamasında, Tekfen Filarmoni timpani sanatçısı Emre Günay’a, piyanist Sarper Kaynak eşlik edecek.

