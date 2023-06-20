Gerçek adı Cameron Jibril Thomaz olan Wiz Khalifa, İstanbul'a geliyor. Rap dünyasının süperstarı, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

"Dropout Festival'23" kapsamında konser verecek ABD'li rapçi, "You and Your Friends", "The Thrill", "Bout Me", "Peace and Love" ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan "Black and Yellow" adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

