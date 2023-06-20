Wiz Khalifa İstanbul'a geliyor

Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Ünlü isim, Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Wiz Khalifa İstanbul'a geliyor

Gerçek adı Cameron Jibril Thomaz olan Wiz Khalifa, 'a geliyor. Rap dünyasının süperstarı, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

"Dropout Festival'23" kapsamında verecek ABD'li rapçi, "You and Your Friends", "The Thrill", "Bout Me", "Peace and Love" ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan "Black and Yellow" adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

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Wiz Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade konser verecek.

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