WKRP in Cincinnati dizisinin yıldızı Loni Anderson'ın ölüm nedeni açıklandı
1980'li yıllara damga vuran WKRP in Cincinnati dizisiyle tanınan Loni Anderson, 3 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.
1970-1980'li yılların sevilen oyuncularından Loni Anderson, 3 Ağustos 2025'te Los Angeles'ta hayatını kaybetti.
Loni Anderson'ın ailesi acı haberi, "Sevgili eşimiz, annemiz ve büyükannemizin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" diye duyurdu.
80'İNCİ YAŞINA GÜNLER KALA VEFAT ETTİ
Deadline'ın haberine göre; 80 yaşına girmesine iki gün kala vefat eden ünlü yıldızın ölüm nedeni belli oldu.
Anderson'ın ölüm nedeni, rahimden başlayan ve akciğerler ile karaciğer gibi hayati organlara yayılabilen agresif bir kanser türü olarak açıklandı.
LONI ANDERSON KİMDİR?
WKRP in Cincinnati dizisindeki rolüyle iki kez Emmy Ödülü, üç kez de Altın Küre adaylığı elde eden Loni Anderson, birçok sinema filminde de rol aldı.
Loni Anderson daha sonra “Stroker Ace”, “Country Gold”, “The Lonely Guy”, “A Letter to Three Wives”, “Stranded”, “Blondie & Dagwood” ve “Blown Away” gibi birçok projede boy gösterdi.
Ünlü oyuncu, 1995 yılında “My Life in High Heels” (Topuklu Ayakkabılarla Hayatım) adlı otobiyografisinde hem kişisel hem de profesyonel yaşamındaki zorlukları kaleme aldı.
“Stroker Ace” adlı filmde başrolleri paylaştığı Burt Reynolds ile 1988-1994 arasında evli kaldı.
Bob Flick ile 17 yıllık mutlu bir evliliği olan Anderson'ın Deidra adında bir kızı ve Quinton Anderson Reynolds adlı bir oğlu bulunuyor.
