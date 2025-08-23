WKRP in Cincinnati dizisinin yıldızı Loni Anderson'ın ölüm nedeni açıklandı

LONI ANDERSON KİMDİR?



WKRP in Cincinnati dizisindeki rolüyle iki kez Emmy Ödülü, üç kez de Altın Küre adaylığı elde eden Loni Anderson, birçok sinema filminde de rol aldı.



Loni Anderson daha sonra “Stroker Ace”, “Country Gold”, “The Lonely Guy”, “A Letter to Three Wives”, “Stranded”, “Blondie & Dagwood” ve “Blown Away” gibi birçok projede boy gösterdi.



Ünlü oyuncu, 1995 yılında “My Life in High Heels” (Topuklu Ayakkabılarla Hayatım) adlı otobiyografisinde hem kişisel hem de profesyonel yaşamındaki zorlukları kaleme aldı.



“Stroker Ace” adlı filmde başrolleri paylaştığı Burt Reynolds ile 1988-1994 arasında evli kaldı.



Bob Flick ile 17 yıllık mutlu bir evliliği olan Anderson'ın Deidra adında bir kızı ve Quinton Anderson Reynolds adlı bir oğlu bulunuyor.