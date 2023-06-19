"Wonder Woman" yıldızı Gal Gadot gelecek projeleri hakkında konuştu

DC evrenin ünlü karakterlerinden Wonder Woman'a hayat veren Gal Gadot, gelecek projeleri hakkında konuştu. Total Film'e konuşan yıldız, "Evde oturup yeni teklif gelmesini beklemek zorunda olmadığım için kendimi güçlü hissediyorum" dedi.
Wonder Woman serisinin üçüncüsünün iptal olmasıyla birlikte DC evrenine veda eden yıldız, son zamanlarda aksiyon ve ajan filmlerinde yer almaya başlamıştı.
Peter Safran ve James Gunn'ın DC evreninin başına geçmesiyle birlikte bazı projelerde değişiklik olmuştu. İkili, Patty Jenkins yönetmenliğindeki serinin üçüncüsünün gelmeyeceğini duyurdu.
Oyuncu Twitter hesabından Wonder Woman'ı oynama şansı elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek hayranlara teşekkür etmişti.
ADAYLAR BELLİ OLDU
Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.
Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.
"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.
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