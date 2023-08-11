Wonder Woman'ın devam filminin gelmeyeceği açıklandı

"WONDER WOMAN 3'Ü SENİNLE BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ"



DC evrenin ünlü karakterlerinden Wonder Woman'a hayat veren Gal Gadot, DC'nin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn ile görüştüğünü ve yeni bir Wonder Woman filminin çekileceğini söylemişti.

İsrail asıllı oyuncu, "James Gunn ve Peter Safran ile görüşmeye çağrıldım. Bana 'Emin ellerdesin. Wonder Woman 3'ü seninle birlikte çekeceğiz. Seni Wonder Woman olarak çok seviyoruz. Endişeleneceğin bir durum yok' dediler" ifadelerini kullandı.