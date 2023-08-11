Wonder Woman'ın devam filminin gelmeyeceği açıklandı

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım attı. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve filmde ünlü süper kahramanı David Corenswet'in canlandıracağı açıklanmıştı.
Gal Gadot'un Wonder Woman olarak geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusuydu.
"WONDER WOMAN 3'Ü SENİNLE BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ"
DC evrenin ünlü karakterlerinden Wonder Woman'a hayat veren Gal Gadot, DC'nin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn ile görüştüğünü ve yeni bir Wonder Woman filminin çekileceğini söylemişti.
İsrail asıllı oyuncu, "James Gunn ve Peter Safran ile görüşmeye çağrıldım. Bana 'Emin ellerdesin. Wonder Woman 3'ü seninle birlikte çekeceğiz. Seni Wonder Woman olarak çok seviyoruz. Endişeleneceğin bir durum yok' dediler" ifadelerini kullandı.
Collider'ın haberine göre DC Stüdyoları, Wonder Woman 3'ü çekmeyi planlamıyor. Variety ise şirketten resmi bir açıklama gelmediğini ancak birçok kaynağın bu filmin çekilmeyeceğini belirttiğini paylaştı.
Şu an DC'nin gündeminde olan tek projenin Wonder Woman'ın baş karakteri Diana'nın doğumundan öncesini konu alan "Paradise Lost" olduğu biliniyor.
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