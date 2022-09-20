Roma’ya Sevgilerle, Paris’te Gece Yarısı ve Annie Hall gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Woody Allen, yönetmenliği bırakacağı iddialarını yalanladı. Yönetmenin temsilcileri emeklilik kararıyla ilgili “Woody Allen ne emekli olacağını ne de bir başka roman yazacağını söyledi. Film yapmayacağını söyledi. Sinema aşığı olduğu için filmlerin dijital platformlarda yayınlamasını hoş bulmuyor sadece. Şu anda kendisinin emekli olmak gibi bir niyeti yok. Paris’te 50. filmini çekmek için çok heyecanlı” ifadeleri kullanıldı.