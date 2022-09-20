Woody Allen yönetmenliği bırakacağı iddialarını yalanladı

Ünlü yönetmen Woody Allen hakkında çıkan emeklilik iddialarına cevap verdi.

Woody Allen yönetmenliği bırakacağı iddialarını yalanladı

Haberler 20.09.2022 - 09:44

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Woody Allen yönetmenliği bırakıyor

Woody Allen yönetmenliği bırakıyor

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Roma’ya Sevgilerle, Paris’te Gece Yarısı ve Annie Hall gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Woody Allen, yönetmenliği bırakacağı iddialarını yalanladı. Yönetmenin temsilcileri emeklilik kararıyla ilgili “Woody Allen ne emekli olacağını ne de bir başka roman yazacağını söyledi. Film yapmayacağını söyledi. Sinema aşığı olduğu için filmlerin dijital platformlarda yayınlamasını hoş bulmuyor sadece. Şu anda kendisinin emekli olmak gibi bir niyeti yok. Paris’te 50. filmini çekmek için çok heyecanlı” ifadeleri kullanıldı.

Woody Allen yönetmenliği bırakacağı iddialarını yalanladı - 1
Magic in the Moonlight (2014)

50. FİLMİ OLACAK

İspanya merkezli gazete LaVanguardia'ya konuşan Allen, film yapmayı bırakacağını ve roman yazmaya odaklanacağını paylaşmıştı. 50. filmi Wasp 22 ile kariyerine veda etmeye hazırlanan yönetmen, yakında Paris’te çekimlere başlayacaklarını söyledi.

"HEYECANI KALMADI"

Allen, geçtiğimiz haziran ayında daha önce aynı projede çalıştığı ünlü oyuncu Alec Baldwin'e emekli olacağının sinyalini "Film yapmanın artık heyecanı kalmadı” sözleriyle vermişti.

CİNSEL TACİZLE SUÇLANDI

Yönetmen’in prestiji #MeeToo hareketinin yükselişe geçtiği dönemde evlatlık kızı Dylan Farrow’un gündeme getirdiği suçlamalarla sarsılmıştı. Yönetmenin evlatlık kızı Dylan Farrow, Allen'ı çocukken kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Allen, Farrow'un 1992'de 7 yaşındayken ilk kez öne sürdüğü iddiaları reddetmişti.

Suçlamaların ardından Amazon, yönetmenin 68 milyon dolarlık dört film anlaşmasını iptal etmişti ve yönetmenin son filmlerinin dağıtımında bazı sorunlar yaşanmıştı.

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