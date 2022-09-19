Woody Allen yönetmenliği bırakıyor

Haberler 19.09.2022 - 09:06
Kariyeri boyunca pek çok kült yapıma imza atan 86 yaşındaki ABD’li yönetmen Woody Allen, emekliliğe ayrılacağını duyurdu. İspanya merkezli gazete LaVanguardia'ya konuşan Allen, film yapmayı bırakacağını ve roman yazmaya odaklanacağını paylaştı. 50. filmi Wasp 22 ile kariyerine veda etmeye hazırlanan yönetmen, yakında Paris’te çekimlere başlayacaklarını söyledi.
EMEKLİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Allen daha önce verdiği bir röportajda "Asla emekli olmayacağım, film setinde ölmeyi düşünüyorum" diye konuşmuştu.
"HEYECANI KALMADI"
Allen, geçtiğimiz haziran ayında daha önce aynı projede çalıştığı ünlü oyuncu Alec Baldwin'e emekli olacağının sinyalini "Film yapmanın artık heyecanı kalmadı” sözleriyle vermişti.
CİNSEL TACİZLE SUÇLANDI
Yönetmen’in prestiji #MeeToo hareketinin yükselişe geçtiği dönemde evlatlık kızı Dylan Farrow’un gündeme getirdiği suçlamalarla sarsılmıştı. Yönetmenin evlatlık kızı Dylan Farrow, Allen'ı çocukken kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Allen, Farrow'un 1992'de 7 yaşındayken ilk kez öne sürdüğü iddiaları reddetmişti.
Suçlamaların ardından Amazon, yönetmenin 68 milyon dolarlık dört film anlaşmasını iptal etmişti ve yönetmenin son filmlerinin dağıtımında bazı sorunlar yaşanmıştı.