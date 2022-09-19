Woody Allen yönetmenliği bırakıyor

Kariyeri boyunca pek çok kült yapıma imza atan 86 yaşındaki ABD’li yönetmen Woody Allen, emekliliğe ayrılacağını duyurdu. İspanya merkezli gazete LaVanguardia'ya konuşan Allen, film yapmayı bırakacağını ve roman yazmaya odaklanacağını paylaştı. 50. filmi Wasp 22 ile kariyerine veda etmeye hazırlanan yönetmen, yakında Paris’te çekimlere başlayacaklarını söyledi.

EMEKLİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ Allen daha önce verdiği bir röportajda "Asla emekli olmayacağım, film setinde ölmeyi düşünüyorum" diye konuşmuştu.