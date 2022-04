World Çocuk Festivali 23- 24 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada'da 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlikl ve Çocuk Bayramı kapsamında Yapı Kredi bomontiada'nın etkinlik programı:

23 NİSAN CUMARTESİ

12.45 - 13.00 Bando Show



13:00 - 14:00 Çanta boyama aktivitesi



13.00 - 14.00 Fun for Jazz (konser) / Uçurtma Atölye / T-shirt Boyama Atölyesi



14.00 - 14.15 Bando Show



14:00 - 15:00 Origami Aktivitesi (Benetton)



14.15 - 14.45 Vücut Perküsyon Atölyesi



14.45 - 15.45 Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (Benetton)



15.00 - 15.45 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



15.45 - 16.30 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



16.30 - 17.15 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



16.00 - 16.15 Bando Show



16.00 - 17.00 Uçurtma Atölyesi / T-shirt Boyama Atölyesi



16:00 - 17:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)



18.00 - 19.00 Flapper Swing (konser)







24 NİSAN PAZAR





12.45 - 13.00 Bando Show



13.00 - 14.00 Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi



13:00 - 14:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)



14.00 - 14.15 Bando Show



14.00 - 14.45 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



14.45 - 15.30. Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



15.30 - 16.15 Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)



14.15 - 14.45 Vücut Perküsyon Atölyesi



14.45 - 15.15 Conduct Us



14.45 - 15.45 Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (benetton logosu)



14:00 - 15:00 Origami aktivitesi (Benetton)



15.30 - 16.00 Conduct Us



16.00 - 16.15 Bando Show



16.00 - 17.00 Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi



16.15 - 16.45 Conduct Us



16:00 - 17:00 Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)