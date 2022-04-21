World Çocuk Festivali 23- 24 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23-24 Nisan’da 'World Çocuk Festivali' ile kutluyor. Festivalde iki gün boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak etkinlikler yer alacak.

World Çocuk Festivali 23- 24 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

Haberler 21.04.2022 - 16:34 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 17:04

Yapı Kredi bomontiada'da 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çocuklar için  birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlikl ve Çocuk Bayramı kapsamında Yapı Kredi bomontiada'nın etkinlik programı:

23 NİSAN CUMARTESİ 

12.45 - 13.00       Bando Show

13:00 - 14:00       Çanta boyama aktivitesi

13.00 - 14.00       Fun for Jazz (konser) / Uçurtma Atölye / T-shirt Boyama Atölyesi

14.00 - 14.15       Bando Show

14:00 - 15:00       Origami Aktivitesi (Benetton)

14.15 - 14.45        Vücut Perküsyon Atölyesi

14.45 - 15.45        Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (Benetton)

15.00 - 15.45        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

15.45 - 16.30        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

16.30 - 17.15        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

16.00 - 16.15        Bando Show

16.00 - 17.00        Uçurtma Atölyesi  /  T-shirt Boyama Atölyesi

16:00 - 17:00        Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

18.00 - 19.00         Flapper Swing (konser)

 

24 NİSAN PAZAR

 
12.45 - 13.00       Bando Show

13.00 - 14.00       Upcycling Müzik Atölyesi /  DIY Atölyesi

13:00 - 14:00       Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

14.00 - 14.15       Bando Show

14.00 - 14.45        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

14.45 - 15.30.       Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

15.30 - 16.15        Teneke Kutularla Picasso (Yapı Kredi World)

14.15 - 14.45        Vücut Perküsyon Atölyesi

14.45 - 15.15        Conduct Us

14.45 - 15.45        Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi (benetton logosu)

14:00 - 15:00        Origami aktivitesi (Benetton)

15.30 - 16.00        Conduct Us

16.00 - 16.15        Bando Show

16.00 - 17.00        Upcycling Müzik Atölyesi / DIY Atölyesi

16.15 - 16.45        Conduct Us

16:00 - 17:00        Çanta Boyama Aktivitesi (Benetton)

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...