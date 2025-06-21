WWE efsanesi Dave Bautista, “Bar Fedaisi 2” kadrosuna katılabilir

Dave Bautista, Amazon MGM Studios imzalı “Bar Fedaisi 2” filmine katılmaya hazırlanıyor.



Kaynaklara göre ünlü oyuncuya devam filminde rol alması için teklif götürüldü. Bautista'nın ekibi ve yayıncı platform ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

RİNG GEÇMİŞİYLE TANINIYOR

Bautista’nın karakteriyle ilgili detaylar henüz açıklanmazken, oyuncunun dövüş geçmişi bu yapım için dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

Hem sinema kariyeri hem de ring geçmişiyle tanınan Bautista, profesyonel güreş dünyasının en büyük yıldızlarından biri olarak WWE’de “Batista” adıyla uzun yıllar mücadele etti.

Şimdi ise “Bar Fedaisi 2”de, Jake Gyllenhaal’un canlandırdığı eski UFC dövüşçüsü Dalton karakteriyle aynı evrende yer alacak olması, filmde yoğun fiziksel mücadele sahneleri göreceğimizin sinyalini veriyor.

BAR FEDAİSİ 2



Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie’nin oturacağı “Bar Fedaisi 2”de, Jake Gyllenhaal bir kez daha eski UFC dövüşçüsü Dalton rolüyle seyirci karşısına çıkacak.



Film, 1989 yapımı Patrick Swayze klasiğinin modern bir yeniden çevrimi olan “Bar Fedaisi”nin devamı niteliğinde olacak.



İlk filmde Dalton, Florida Keys’te bir barda güvenlik görevlisi olarak işe başlıyor ve kendisini yasa dışı gruplar, motor çeteleri (aralarında gerçek dövüşçü ve ilk kez kamera karşısına geçen Conor McGregor da bulunuyordu) ve bölgeye lüks bir tatil köyü kurmak isteyen bir emlakçıyla çatışmanın ortasında buluyordu.

